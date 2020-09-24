Осуждённых лидеров каталонских сепаратистов могут помиловать?

Минюст Испании изучит возможность помилования девяти лидеров каталонских сепаратистов, приговоренных к различным срокам тюремного заключения Верховным судом в Мадриде. Однако процедура может занять нескольких месяцев, а политики сидят уже с октября прошлого года.
Об этом сообщает Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ) со ссылкой на Associated Press.
Из фигурантов дела самое строгое наказание получил бывший вице-президент Каталонии Ориол Жункерас - он был приговорен к 13 годам заключения, остальные активисты получили от 8 до 12 лет.
Согласно постановлению мадридского суда, Жункерас был признан виновным в подстрекательстве к мятежу и растрате государственных средств в процессе организации незаконного, по мнению суда, референдума и массовых протестов, результатом чего стало провозглашение независимости провинции от испанских властей. Тем не менее с него были сняты обвинения в организации восстания.
Два бывших региональных руководителя были приговорены к 12 годам заключения каждый, бывший председатель каталонского парламента Карме Форкадель – к 11 годам тюрьмы. Трое подсудимых, хотя и были признаны виновными в оказании неповиновения, избежали заключения.
Карлес Пучдемон, бывший председатель правительства Каталонии, по-прежнему скрывается от испанского правосудия в Бельгии.
В ноябре 2017 года Национальная судебная коллегия Испании постановила выдать ордер на его арест в связи с тем, что он проигнорировал вызов в суд для дачи показаний.
Однако после того, как суд постановил, что Пучдемон может быть передан испанским властям лишь по обвинению в растрате, ВС Испании отозвал общеевропейский ордер, указав, что в результате слушаний об экстрадиции политика из Бельгии серьезность обвинений, выдвинутых против него, может быть ограничена. Из-за того, что в бельгийском законодательстве отсутствуют положения о таком преступлении как мятеж, его могут осудить по более мягким статьям, которые и придется взять за основу испанским судебным органам.
В октябре 2019 года Верховный суд Испании выдал обновленный общеевропейский ордер на арест политика.Темы: Политика