DW: в Европарламенте отчитали Борреля за визит в Москву

Большинство политиков в Брюсселе остались очень недовольны поездкой верховного представителя ЕС по внешней политике Жозепа Борреля в Москву. Во вторник, 9 февраля, Европарламент предусмотрел на обсуждение визита один час, что довольно много для такого рода дебатов. Но тема настолько взволновала евродепутатов, что дискуссия растянулась на два часа, подчеркивает издание.

Глава дипломатии ЕС назвал две основных цели своей поездки в Россию. Первая - донести позицию Евросоюза по ситуации с Алексеем Навальным и с правами человека в РФ. "Я это сделал, и им это не понравилось", - отметил Боррель. Вторая цель - подготовить стратегическую дискуссию об отношениях ЕС-Россия. "Я хотел определить, заинтересованы ли российские власти в серьезной попытке обратить вспять ухудшение наших отношений и воспользоваться шансом на более конструктивный диалог. Ответ четкий: нет, они не заинтересованы", - заявил он.

Боррель уточнил, что власти РФ не желают вести конструктивный диалог, когда ЕС поднимает вопросы прав человека. "Мы на распутье в наших отношениях с Россией", - заявил Боррель и пообещал подготовить к встрече министров иностранных дел 22 февраля и к саммиту ЕС в марте предложения, как Евросоюзу двигаться дальше, включая и новые санкции.

Впрочем, это обещание не умерило пыл критиков. Внешнеполитический эксперт фракции Европейской народной партии (ЕНП) Михаэль Галер (Michael Gahler) из Германии признал, что Боррель донес своему российскому коллеге Сергею Лаврову требования освободить Навального и остановить "российскую агрессию" против соседних стран.

Но он сразу же задал вопрос, а не было ли ожидаемым, что Лавров будет нападать на ЕС на пресс-конференции . "В ответ следовало бы указать на длинный список недостойного поведения России и дать отпор лавровскому "А как там в Латвии, Кубе и Каталонни". Ведь агрессор против Украины - Россия, а не мы. Это российские власти убивают людей дома и за границей, а не мы. Россия удерживает диктаторов у власти, а не мы", - отметил Галер и призвал как к санкциям против всех судей и прокуроров, причастных к политическим делам против оппозиции, так и к поиску отмытых денег российских олигархов в ЕС.

Председатель фракции "Обновить Европу" Дачиан Чолош из Румынии назвал ошибочным решение Борреля посетить Москву сейчас, когда у него не было возможности надавить на власти РФ, чтобы те освободили Навального. То, что глава дипломатии ЕС все же поехал и попал в "ловушку" на пресс-конференции с Лавровым, стало, по мнению Чолоша, "неверным дипломатическим сигналом" и нанесло ущерб убедительности Брюсселя как внешнеполитического игрока.

Призывы к Боррелю подать в отставку

Многие другие евродепутаты были жестче в своих оценках. Евродепутат от фракции Европейских консерваторов и реформистов Анна Фотыга из Польши напомнила, что страны ее региона еще до визита советовали Боррелю не ехать. "Вы донесли свои сильные месседжи с глазу на глаз, но позволили Лаврову донести свою ложь и высокомерие миллионам людей в мире, которые увидели и ваше унижение", - отметила Фотыга.

Ряд евродепутатов открыто призывали Борреля подать в отставку. Эстонец Рихо Террас из ЕНП написал руководству Еврокомиссии письмо с просьбой "принять меры", если Боррель не уйдет. Его подписал 81 евродепутат.

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