Президент Мексики призвал власти Испании отпустить рэпера Пабло Аселя

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Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор считает, что осужденный в Испании на два с половиной года рэпер Пабло Асель должен быть освобожден. Такое мнение глава латиноамериканского государства высказал в четверг на пресс-конференции.
"Я хочу, чтобы его выпустили из тюрьмы", - сказал политик, слова которого цитирует ТАСС. Он отметил, что в Мексике каждый имеет право на выражение собственного мнения. "Мы уважаем всех", - добавил Лопес Обрадор.
Асель заперся в здании университета в понедельник вместе с группой единомышленников. Во вторник утром полиции удалось без труда добраться до рэпера, несмотря на баррикады: сдвинутые столы, скамейки и стулья. Ранее он был приговорен к девяти месяцам тюремного заключения за песни и посты в соцсетях, где критиковал монархию и полицию. Его признали виновным в восхвалении терроризма и оскорблении испанской короны и других государственных институтов. На защиту музыканта встали более 200 представителей творческой интеллигенции, среди которых режиссер Педро Альмодовар и актер Хавьер Бардем.