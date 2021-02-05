В Испании ответили на слова Лаврова о каталонских политиках

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Глава МИД Испании Аранча Гонсалес Лая отреагировала на слова своего российского коллеги Сергея Лаврова о каталонских политиках, причастных к незаконному референдуму о независимости. Заявление испанского министра распространило в пятницу внешнеполитическое ведомство королевства.
"Испания является одной из 23 полноценных демократий в мире, и всего существует 23, - сказала дипломат. - В Испании права и свободы всех подданных полностью гарантированы". "В Испании нет политзаключенных, есть заключенные политики", - подчеркнула Гонсалес Лая, имея в виду каталонских политиков, осужденных за их роль в организации незаконного референдума о независимости 2017 года. Ее цитирует ТАСС.
Лавров провел в пятницу в Москве переговоры с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. На пресс-конференции по итогам встречи глава МИД России заметил, что в Европе тоже возникают вопросы относительно судов и их решений.