ЦИК Испании лишает главу Каталонии депутатского мандата

Центральная избирательная комиссия Испании приняла решение лишить депутатского мандата главу женералитета Кима Торру в связи с вынесенным ранее решением Высшего суда Каталонии.
Как отмечает РИА Новости, это означает, что Торра может лишиться своей должности главы женералитета.
Высший суд Каталонии 19 декабря признал Торру виновным в неподчинении в связи с его отказом снять политическую символику со здания женералитета во время избирательной кампании накануне выборов 28 апреля. Согласно судебному решению, Торра не сможет занимать выборные должности на местном уровне, уровне автономии, государственном и европейском в течение полутора лет. Кроме того, глава женералитета должен заплатить штраф в размере 30 тысяч евро.
Торра после этого заявил, что не признает приговор Высшего суда Каталонии и обжаловал его в Верховном суде. По закону, чтобы Торра был отстранен от должности главы правительства автономного сообщества, Верховный суд Испании должен подтвердить приговор Высшего суда Каталонии.Темы: Политика