Премьер Испании прокомментировал теракт в Вене

Председатель испанского правительства Педро Санчес выразил соболезнование родственникам жертв теракта в Австрии и заявил о «твёрдой» позиции европейского сообщества.
«Выражаю нашу любовь семьям жертв и солидарность с австрийским народом», — написал он в Twitter. По словам премьера, «ненависть не сломит наше общество, Европа останется твёрдой перед лицом терроризма».
В понедельник вечером несколько человек открыли стрельбу по прохожим в Вене. По последним данным, погибли четыре человека.Темы: Политика Педро Санчес В мире