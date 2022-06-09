Алжир окончательно рассорился с Испанией

Алжир в срочном порядке приостановил действие договора о дружбе и добрососедстве с Испанией из-за позиции королевства по Западной Сахаре. Об этом заявила канцелярия президента.

"Испанские власти развернули кампанию, чтобы оправдать позицию, которую они заняли в отношении Западной Сахары в нарушение своих правовых, моральных и политических обязательств в качестве управляющей державы территории. Они возлагаются на Королевство Испания до тех пор, пока ООН не объявит о завершении деколонизации Западной Сахары», - отмечается в документе.

С четверга Алжир прекращает все экспортные и импортные операции с Испанией. Об этом говорится в циркулярном письме Профессиональной ассоциации банков и финансовых учреждений, которое было разослано руководителям кредитных организаций Алжира.

"В связи с приостановлением действия Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве с Королевством Испания просим вас приступить к замораживанию банковских переводов по внешнеторговым операциям, касающимся экспорта и импорта испанских товаров и услуг, начиная с четверга, 9 июня 2022 года", - говорится в письме Ассоциации.

Отношения между странами осложнились в середине марта, когда премьер-министр Испании Педро Санчес направил письмо королю Марокко Мухаммеду VI, в котором поддержал марокканскую инициативу о предоставлении автономии Западной Сахаре.

Источник: ТАСС