Испания развернет в Латвии зенитные ракетные комплексы

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Испания подтверждает развертывание в Латвии зенитных ракетных комплексов и увеличение своего контингента на 100 солдат, говорится в правительственном коммюнике. Ранее о возможности наращивании военного присутствия в Латвии сообщала испанская пресса.
В понедельник в Мадриде состоялась встреча премьер-министра Испании Педро Санчеса со своим латвийским коллегой Кришьянисом Кариньшом. По ее итогам Санчес выразил "абсолютную приверженность" Мадрида к обеспечению безопасности восточного фланга НАТО.
"Об этой приверженности свидетельствует тот факт, что наша страна только что увеличила действующий в Латвии контингент в составе 500 военнослужащих на 100 человек. Испания также направила в страну батарею ракет противовоздушной обороны для усиления задач сдерживания и предотвращения", - сообщило правительство Испании.
По данным газеты Pais, речь идет о передвижных зенитных ракетных комплексов NASAMS.
Источник: РИА Новости