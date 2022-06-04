Испанский суд вызвал Майкла Помпео в качестве свидетеля по делу Ассанжа

Национальная судебная коллегия Испании решила вызвать для дачи показаний в качестве свидетеля бывшего госсекретаря США Майкла Помпео по делу о возможной слежке за основателем организации WikiLeaks Джулианом Ассанжем в посольстве Эквадора в Лондоне.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на газету ABC, Помпео должен дать показания в июне, однако он сможет сделать это с помощью видеоконференции. Решение испанского судьи Сантьяго Педраса связано с расследованием портала Yahoo News, согласно которому в 2017 году ряд представителей администрации США и сотрудников ЦРУ высокого ранга обсуждали возможность похищения и даже убийства Ассанжа. Отмечалось, что разведывательное управление также намеревалось расширить масштабы слежки за организацией, посеять разногласия среди ее членов и выкрасть их электронные устройства.

Как считает защита Ассанжа, план американских властей мог быть связан с возможным шпионажем за основателем WikiLeaks и его окружением во время нахождения в посольстве Эквадора. Это дело расследуется в испанском суде. Главным подозреваемым является подданный королевства Давид Моралес - владелец охранного предприятия Undercover Global. Эта компания отвечала за защиту посольства Эквадора во время пребывания там Ассанжа.

Как сообщала газета El Pais, в отношении Моралеса начато расследование, поскольку он якобы отдал приказ своим сотрудникам шпионить за основателем WikiLeaks для США. Кроме того, россияне и американцы, которые могли посещать Ассанжа в посольстве Эквадора в Лондоне, являлись приоритетной целью для слежки со стороны испанского охранного предприятия. В частности, делались видео- и аудиозаписи во время многих визитов в посольство Эквадора.