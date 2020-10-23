Жителям Мадрида запретили ходить в гости после полуночи

Власти Мадрида ввели новые ограничения в связи с распространением коронавируса. Запрещено собираться в группы в общественных местах и даже дома с 0:00 до 6:00. Исключение возможно только для тех, кто живёт вместе. Эта мера распространяется на всё автономное сообщество.
Об ужесточении мер рассказал представитель Минздрава Энрике Руси Эскудеро на пресс-конференции в пятницу. «Регион продолжает следовать плану, направленному против COVID-19. Мы всегда основываемся на точных данных», - подчеркнул он.
Кроме того, остаётся в силе ограничение, согласно которому разрешено собираться компаниями не больше шести человек.Темы: Общество Мадрид