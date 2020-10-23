Ситуация с коронавирусом в Испании выходит из-под контроля?

Вторая волна коронавирусной инфекции в Испании из угрозы превратилась в реальность, в некоторых районах страны эпидемия перестала поддаваться контролю, заявил глава Минздрава Сальвадор Илья.
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Bloomberg, по его словам, нужно принимать более радикальные меры. Поэтому правительство начало обсуждать с местными властями дальнейшие шаги, о них будет объявлено в пятницу, когда истечет срок действия ЧП на территории автономного сообщества Мадрид, введенное 9 октября.
В Мадриде заболеваемость замедлилась, но остается высокой, добавил министр.
Минздрав может рекомендовать местным чиновникам поднимать уровень опасности и вводить такие ужесточения, как, например, комендантский час, пишет El Mundo со ссылкой на черновик разрабатываемого плана. Ведомство также подчеркивает, что гражданам необходимо не выходить за пределы сложившихся "социальных пузырей" и избегать массовых мероприятий.
21 октября Испания стала первой страной в Евросоюзе и шестой в мире, где число выявленных заражений перевалило за миллион. По данным счетчика Worldometers, всего в Испании за время пандемии выявили 1 046 641 случай заражения коронавирусом, 34 366 заболевших умерли.Темы: Общество