Человек с внешностью демона перебрался в Испанию

У жителей испанского города Оуренсе (Галисия) появился новый сосед. Это Генри Родригес — уроженец Венесуэлы, который прославился тем, что изменил свою внешность и превратится в героя вселенной Marvell по имени Красный Череп.
К своей цели Родригес шёл долго. Менять себя молодой человек начал в 24 года. С тех пор он перенёс 15 пластических операций и потратил около 30 тыс. евро. Удалил нос, полностью изменил уши, вставил импланты и разделил язык пополам. «Я этим живу. Моё тело — это моя униформа, моя визитная карточка», - признаётся бодимодификатор.
А ещё говорят, что он любящий отец и примерный семьянин.Темы: Общество