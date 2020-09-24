Жителям Каталонии запретили собираться группами больше 6 человек

В Каталонии ужесточили требования к любым массовым собраниям. Теперь можно собираться компаниям численностью не больше шести человек, а не десяти, как было раньше.
В ряде населённых пунктов, где эпидемиологическая ситуация наиболее тревожная, рекомендовано вообще не выходить на улицу без уважительной причины.
Ранее в Мадриде и его окрестностях был введён частичный карантин. Он затронул не весь регион, а только несколько десятков зон, где заболеваемость коронавирусом превысила тысячу случаев на 100 тысяч жителей.Темы: Общество Барселона