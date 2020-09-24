Опрос: 78% испанцев считают, что ситуация с коронавирусом вышла из-под контроля

Исследовательская компания Ipsos провела опрос среди жителей Испании, чтобы оценить влияние пандемии коронавируса на общественное мнение. Выяснилось, что 78% испанцев считают, что ситуация с COVID-19 в стране вышла из-под контроля.
Таким образом, Испания уступает лишь США по уровню пессимизма. В Штатах этот показатель составил 82%. В других странах Европы скептиков куда меньше. В Великобритании — 58%. В Италии — 56%. Во Франции — 46%. В Германии — 35%.
Что касается возвращения к нормальной «доковидной» жизни, 41% испанцев считают, что это произойдёт не раньше, чем через год. Более пессимистично настроены только японцы (58%).Темы: Общество В мире