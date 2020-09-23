Названы районы Мадрида, где каждый сотый заразился коронавирусом
10:35 23.09.2020
Заболеваемость коронавирусом в 50 зонах автономного сообщества Мадрид достигла 1000 случаев на 100 000 жителей. Об этом сообщил советник по вопросам здравоохранения столичной автономии Энрике Руис Эскудеро. Ранее в 37 районах были введены ограничительные меры в связи с распространением COVID-19. И теперь карантин распространят и на ряд других зон.
На сегодняшний день ограничения действуют в следующих районах испанской столицы:
- Puerta Bonita, Vista Alegre и Guayaba, Carabanchel;
- Almendrales, Las Calesas, Zofío, Orcasur и San Fermín, в Usera;
- San Andrés, San Cristóbal, El Espinillo и Los Rosales, в Villaverde;
- Основная зона Villa de Vallecas;
- Entrevías, Martínez de la Riva, San Diego, Numancia, Peña Prieta, Pozo del Tío Raimundo, Ángela Uriarte, Alcalá de Guadaira и Federica Montseny, в районе Puente de Vallecas;
- Doctor Cirajas, Ghandi, Daroca и La Elipa, в Ciudad Lineal.
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