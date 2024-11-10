Жители Валенсии требуют отставки регионального правительства

Около 130 тыс. человек вышли в субботу вечером на улицы Валенсии с требованием отставки главы автономии Карлоса Масона.

Это была самая массовая демонстрации в Валенсии с 2003 года, когда люди протестовали против войны в Ираке.

Протестующие возлагают на Масона ответственность за гибель более 200 человек в результате наводнения и говорят, что он «слишком долго обедал, пока затапливало города». Акция завершилась беспорядками, в ходе которых пострадал 31 полицейский. Но задержаны всего четыре человека, сообщает агентство EFE.