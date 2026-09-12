В этом году она получилась юбилейной: ровно 50 лет назад, уже после смерти Франко, в Сант-Бой-де-Льобрегат прошла первая массовая Диада новой эпохи.

Утром несли цветы к памятнику Рафаэлю Казанове — символу обороны Барселоны в 1714 году. А вечером вышли на манифестации. В Барселоне шествие разделили на две символические колонны — «настоящее» и «будущее». Обе сошлись на площади Каталонии, где прошла финальная часть.

У площади Вердагер полиции пришлось разделять кордоном ультраправых из Núcleo Nacional и пришедших им противостоять антифашистов. Позже у Триумфальной арки произошли беспорядки и столкновения с полицией, последовали задержания, в том числе несовершеннолетних.