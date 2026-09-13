53-летняя Сильвия Ката — первая женщина во главе оперативного командования Mossos.

Ката пришла в полицию почти 30 лет назад и прошла путь от рядовой работы в комиссариатах до высшего руководства. Затем возглавляла полицию в Мольет-дель-Вальес, была заместителем руководителя полицейского региона Барселоны, а последние три года руководила Mossos в Жироне.

У Сильвии довольно конкретные планы: бороться с рецидивистами, холодным оружием и торговцами марихуаной. Свой главный принцип в работе она формулирует тоже весьма чётко: «Нужно выходить из машины, смотреть людям в глаза и спрашивать, что происходит».

Фото: La Vanguardia