Жители Мадрида стали чаще нарушать комендантский час

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В Испании потеплело, и нарушители антиковидных ограничений перебрались из своих квартир на улицу.
Полиция Мадрида сообщила о снижении числа нелегальных домашних вечеринок и одновременном росте нарушений комендантского часа и массового времяпрепровождения на улице.
Особенно много нарушений зафиксировано в центре испанской столицы. Испанцы не хотели сидеть дома в пасхальные праздники и шли гулять. Часто — целыми компаниями, что пока запрещено, без масок и далеко за полночь.