Житель Малага умудрился написать шпаргалки на ручках

Оказалось, что письменные принадлежности предназначались не только для того, чтобы делать записи, но и для того, чтобы получать информацию. На ручках были нанесены шпаргалки. Текст был написан почти микроскопическими буквами.

Для написания нужной информации студент использовал механический карандаш, в котором вместо грифеля была иголка. Несмотря на свои ухищрения, юноша все-таки попался преподавателю. После того, как фото оказались в Интернете, фолловеры начали недоумевать над тем, что студент решился пойти на такие титанические усилия, вместо того, чтобы нормально подготовиться к экзамену.

Источник: CTNews