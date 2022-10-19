В Испании снова появятся рыси, стервятники и дикие лошади

Черные стервятники, рыси и дикие лошади входят в число животных, вновь завезенных в восточную Испанию с запуском проекта восстановления дикой природы, охватывающего 850 000 гектаров (2,1 млн акров) в Пиренейском нагорье к востоку от Мадрида.

20-летняя программа восстановления ландшафта Rewilding Europe направлена на то, чтобы сделать землю более дикой и более дружественной природе. Охраняемая территория представляет собой южную часть Пиренейской цепи, горной цепи, протянувшейся на 500 км от северо-запада страны до Средиземного моря на юго-востоке.

Это ландшафт каньонов и долин, где преобладают сосновые, дубовые и арчовые леса, а также степные и сельскохозяйственные угодья. Земля тут оказалась заброшена, так как люди переехали в большие города. Такие виды, как олени, горные козлы и кабаны, уже начали возвращаться сами.

Около Фриас-де-Альбаррасин уже выпущено стадо «тауро» — крупного рогатого скота, выведенного для выполнения экологической роли зубра, древнего и ныне вымершего дикого вида крупного рогатого скота. В другом месте этим летом недалеко от Мазарете было выпущено 11 полудиких лошадей, первый жеребенок родился в июле, а в этом году запланировано еще несколько выпусков.

Каждый год будут выпускать до 15 черных стервятников, первая партия была выпущена в Альто-Тахо в сентябре. Черные стервятники, также известные как стервятники-монахи, являются одними из крупнейших хищных птиц в мире с размахом крыльев более 3 метров. Все птицы были помечены передатчиками GPS, чтобы ученые могли отслеживать их перемещения.

Бородачей-стервятников также поощряют к естественному повторному заселению, улучшая для них среду обитания. В этом районе уже обитает ряд хищников, в том числе беркуты, стервятники, белоголовые сипы и филины.

Пиренейская рысь будет выпущена через год-два. Первая партия будет состоять из трех-четырех особей. Двадцать лет назад они были самыми вымирающими кошками в мире, их осталось менее 100, но теперь их насчитывается более 1000 в Испании и Португалии.

Источник: Газета.ru