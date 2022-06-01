В Испании упразднили аристократические титулы, которые раздавал Франко

Власти Испании на основании вступившего в пятницу в силу закона об исторической памяти упразднили 33 аристократических титула, которые были розданы во время диктатуры Франсиско Франко.

"В целях настоящего закона отменяются титулы дворянства и величия Испании, предоставленные между 1948 и 1978 годами", — говорится в статье 41 закона.

Эта мера затрагивает двоих внуков Франко, а также потомков нескольких его высших генералов, министров и других высокопоставленных чиновников.

В то время как большинство из этих титулов были предоставлены самим Франко в качестве награды за лояльность его правительству, пять человек, получили дворянства по приказу бывшего короля Испании Хуана Карлоса I, который правил страной в первые месяцы после смерти Франко.

Источник: РИА Новости