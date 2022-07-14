Закрыто расследование деятельности компании, связанной с родителями премьера Испании

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Испанская прокуратура закрыла расследование деятельности компании Industrias Plasticas Playboy, с которой связаны родители действующего председателя правительства Испании Педро Санчеса.
Ранее представители Народной партии обратились в прокуратуру с жалобой на компанию Industrias Plasticas Playboy, получившую в Мадриде помощь от правительства. В Народной партии связали факт предоставления помощи с тем, что предприятие имеет отношение к родственникам Санчеса.
Однако прокуратура закрыла расследование, так как не нашла достаточных признаков правонарушения.