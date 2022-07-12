Число заболевших оспой обезьян в Испании превысило 2000 человек

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Число официально подтверждённых случаев обезьяньей оспы в Испании составило 2034. Об этом сообщает подведомственная Минздраву Национальная сеть эпидемиологического контроля.
Больше всего заболевших — в Мадриде (922 человека), Каталонии (665) и Андалусии (181). Подавляющее большинство заболевших — мужчины. Самому младшему пациенту — 3 года. Самому старшему — 76 лет. А средний возраст заболевших — 37 лет.
В большинстве случаев болезнь проходит в лёгкой форме. У 38 пациентов возникли осложнения в виде бактериальной инфекции.