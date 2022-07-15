Испанцы стали чаще разводиться

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Испанский Национальный институт статистики (INE) опубликовал данные о разводах по итогам 2021 года. За отчётный период 90 582 испанские пары разорвали свои отношения. Это на 13,2% больше, чем в 2020 году. Тогда, во многом из-за пандемии, в стране наблюдалось уменьшение числа разводов.
INE отдельно подчёркивает, что в прошлом году развелись 1672 однополые пары (900 мужских и 772 женских).
Из всех разводов в 2021 году треть пришлась на пары, которые состояли в браке более 20 лет. Более половины семей — с детьми.