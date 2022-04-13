Загадочная форма гепатита поражает испанских детей

В стране уже зафиксировано три таких случая. Они никак не связаны друг с другом. Пациентами стали дети в возрасте от двух до семи лет из Мадрида, Арагона и Кастилии-да-Манчи. Всем троим потребовалась госпитализация, а одному — пересадка печени. Сейчас все трое идут на поправку.

Врачи не могут установить причину поражения. Клиническая картина соответствует тяжёлому острому гепатиту с желтухой и желудочно-кишечными симптомами. Обычные вирусы, которые могут вызывать гепатит, исключены во всех трёх случаях. Никто из детей за границу не выезжал.