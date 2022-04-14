В Испании будут наказывать за попытки отговорить женщину от аборта

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В Испании в четверг вступает в силу новый закон, который предусматривает защиту права женщин на искусственное прерывание беременности.
Закон должен обеспечить соблюдение «приватности, свободы, физической и моральной безопасности» женщин, а также их «репродуктивных прав». А всякий, кто попытается помешать им сделать аборт, будет наказан.
Наказание предусматривает заключение под стражу на срок от трёх месяцев до года или общественные работы от 31 до 80 дней. Такое же наказание ждёт тех, кто будет угрожать сотрудникам клиник, где проводят аборты.