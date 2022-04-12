Задержавший официантку сотрудник Гражданской гвардии предстал перед судом

Инцидент произошёл в июле 2019 года, когда сотрудник Гражданской гвардии зашёл в одно из кафе в районе, где он работал патрульным. Это было в муниципалитете Легарда рядом с Памплоной. Ему не понравился кофе и он попросил книгу жалоб. Когда официантка отказалась её приносить, он задержал её и доставил отделение. Там на неё составили протокол о нарушении общественного порядка и через два часа отпустили.

Суд признал, что задержание официантки было превышением полномочий, но посчитал, что сотрудник Гражданской гвардии искренне верил в то, что действует по закону и пытался предотвратить нарушение общественного порядка. Поэтому ему оправдали.