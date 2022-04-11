В Валенсии с помощью дронов будут выявлять людей с температурой

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Полиция Валенсии будет использовать дроны последнего поколения на пляжах для выявления отдыхающих с высокой температурой. Это поможет снизить заболеваемость коронавирусом, считают местные власти.
Аарон Кано, советник городского совета Валенсии, напомнил, что ранее дроны с тепловизорами уже применялись в Валенсии, но теперь речь идёт о беспилотниках с совершенно новым оборудованием. Они гораздо более чувствительны и легко выявляют из толпы людей с лихорадкой.
Он добавил, что эти же дроны можно с успехом использовать для обнаружения потерявшихся людей или животных.
Сейчас дроны проходят последние испытания.