Заболеваемость коронавирусом в Испании выросла 

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Кумулятивный показатель заболеваемости COVID-19 в Испании вырос на два пункта — до 46,3 — после выходных, в течение которых было зарегистрировано 4 485 новых случаев заражения и 54 смерти.
Как сообщает Regnum со ссылкой на агентство EFE, на сегодняшний день общее число инфицированных коронавирусом с начала пандемии в Испании превысило пять миллионов человек (5 002 217), а число смертей составило 87 186.
Согласно последнему отчету Министерства здравоохранения Испании, опубликованному 26 октября, почти во всех регионах зафиксирован рост показателей заболеваемости.
Впрочем, говорить о смене тенденций пока рано. Заболеваемость на выходных хоть и выросла, но все равно осталась ниже, чем на прошлых выходных.