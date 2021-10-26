Скотоводы провели через центр Мадрида тысячи овец

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Через центр Мадрида прогнали тысячи овец. Это происходит ежегодно по случаю праздника перегона скота.
Шествие сопровождается музыкальными и танцевальными выступлениями фольклорных групп. Скотоводы платят мэру Мадрида символические 50 мараведи – плату за перегон скота, установленную ещё в 1418 году.
Цель мероприятия – отметить труд пастухов, познакомить с ним жителей Мадрида и напомнить о праве скотоводов на приоритетный проход по прогонной дороге, пересекающей некоторые из крупнейших улиц исторического центра столицы.
Праздник перегона скота отмечается с 1994 года.