В Испании появилось кафе со скидками для некрасивых людей

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В Логроньо (автономное сообщество Риоха) есть обычное с виду кафе под названием Avenida 55. Но благодаря нестандартной маркетинговой стратегии о нём теперь знают во всей Испании.
Однажды хозяину заведения пришло в голову делать скидку всем «некрасивым посетителям». Молва о новой акции быстро распространилась по городу. И когда в Avenida 55 решили отметить День некрасивого человека с розыгрышем пива и закусок, в кафе явились 400 человек, считающих себя некрасивыми.
Такой успех окрылил владельца. И теперь он продумывает новые способы привлечь внимание. Например, брать доплату в 1 евро с тех, кто просит тортилью без лука.