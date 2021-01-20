Заболеваемость коронавирусом в Испании превысила 700 случаев на 100 тысяч жителей

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Министерство здравоохранения Испании сообщило во вторник о 34 291 новом случае коронавируса и 404 умерших. А заболеваемость за последние 14 дней составила 714 случаев на 100 тысяч жителей.
С начала пандемии в Испании заразились COVID-19 уже 2 370 742 человека, а умерли 54 173.
Ряд испанских регионов обратился к центральному правительству с просьбой ввести в стране строгий локдаун с домашним карантином, однако Мадрид пока отказался рассматривать такие кардинальные меры.