Треть всех коек в испанских реанимациях занято пациентами с коронавирусом

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Длительный период роста заболеваемости коронавирусом в Испании снова создал нагрузку на отделения интенсивной терапии в медицинских учреждениях. По данным Минздрава, 33,7% всех мест в них занимают пациенты с COVID-19.
Эту статистику ведомство начало публиковать в сентябре. И с тех пор еще ни разу показатель заполненности реанимаций ковид-пациентами не поднимался до таких значений.
Особенно высокие показатели в Валенсии, Эстремадуре, Мурсии и на Балеарских островах. А в Кастилии-ла-Манче, Каталонии и Мадриде этот показатель превысил значения второй волны коронавируса.
Во вторник в испанские больницы поступило на 1001 больше пациентов, чем накануне. Из них 129 человек — в отделения интенсивной терапии. В настоящее время 24 185 пациентов с коронавирусом госпитализированы, а 3416 находятся в реанимации.