Названы лучшие супермаркеты Испании

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Организация защиты потребителей и пользователей (OCU) провела опрос среди 5800 респондентов, чтобы определить лучшие супермаркеты Испании. Учитывались не только цены, но ещё множество факторов: чистота, ассортимент, доступность, внимание персонала и т.д. Заодно выяснилось, что подавляющее большинство испанцев ходят в супермаркет 1-2 раза в неделю (59%). Почти треть — 27% — раз в неделю. 11% — 3-4 раза в неделю.
Победителем стала сеть супермаркетов Bonpreu с совокупным показателем качества 85 баллов.
Второе место поделили PlusFrésc, BonÀrea и Esclat, набравшие по 84 балла.
Третье место делят супермаркеты Consum, Aldi, Costco, Hipercor и Alimerka (по 82 балла).
Далее следуют El Corte Ingles, Alcampo (по 81 баллу), Lidl, Supercor, Ahorramas, Gadis, Froiz, Mercadona, Hiper Usera (по 80 баллов).
Среди гипермаркетов лучшим признан Hipercor.
Самым дешёвым супермаркетом в Испании стал Alcampo.