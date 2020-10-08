Заболеваемость коронавирусом растёт в Европе, но снижается в Испании

С тех пор, как в конце июля в Испании начала снова расти заболеваемость COVID-19, статистика с каждым днём только ухудшалась. В итоге в начале сентября заболеваемость в Испании (227,49 на 100 тыс. человек) была более чем вдвое выше, чем во Франции (92,51), в четыре раза больше, чем в Бельгии (57,4), в девять раз больше, чем в Италии (24,82) и Великобритании (25%). И аж в десять раз выше, чем в Германии (21.02). Такие данные были предоставлены Европейским центром профилактики и контроля заболеваний (ECDC).

Однако сейчас ситуация меняется. Резко вверх устремилась заболеваемость в Нидерландах, Франции, Бельгии и Британии. В итоге уже в октябре некоторые из них обошли по динамике распространения Испанию, где заболеваемость пошла на спад.

Вторая волна пока мягче, чем первая (если считать погибших и госпитализированных с «ковидом»). Но началась она именно в Испании. С 1 июля по 6 октября в стране от коронавируса умерли 4207 человек, а всего заразились 576 139. Это больше, чем в любой другой стране.

Однако в октябре новая волна дошла и до других стран Европы. Так, например, с начала месяца во Франции от вируса умерли 472 человек, а в Великобритании — 373. В Испании — 771. Но, несмотря на то, что Испания ещё лидирует и по числу заболевших, и по смертности, ситуация начинает меняться. К тому же следует учитывать огромное число тестов на «ковид», которые проводит Испания (второе место среди крупных европейских стран).

Ранее стало известно, что улучшилась ситуация с ковидом в Мадриде. Столичные власти рапортуют, что введённые ограничения помогли. «Заболеваемость в Мадридском сообществе идёт на спад, и похоже, эта тенденция усиливается», - сказала генеральный директор Департамента общественного здравоохранения Мадрида Элена Андрадас во вторник на пресс-конференции.

В 45 из 46 проблемных зон, где были ужесточены изоляционные меры, число заболевших коронавирусом на каждые 100 тысяч жителей снизилось. Причём значительно. Исключением стала только Парла (заболеваемость чуть выросла). Это хорошо видно по таблице, обнародованной автономным сообществом Мадрид. В ней представлена заболеваемость по состоянию на 4 октября и 27 сентября.

За последние 15 дней, на протяжении которых в столичном регионе действуют ограничения, число положительных тестов на коронавирус упало на 42%. За неделю с 14 по 20 сентября было выявлено 28 969 заболевших, а за неделю с 28 сентября по 4 октября — 16 770.

Число госпитализированных пациентов также упало за последнюю неделю. В настоящее время общее число пациентов, госпитализированных с Covid-19 в регионе, составляет 3389 (2900 обычных и 489 в отделениях интенсивной терапии). Для сравнения: 27 сентября было 3792 поступивших пациентов (3326 обычных и 466 в отделениях интенсивной терапии).