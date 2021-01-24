За жителями Мадрида будут следить с помощью дронов

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Жителям Мадрида напомнили об ужесточении антиковидных ограничительных мер и предупредили, что за их соблюдением будут следить 200 агентов и беспилотники. Об этом заявил в воскресенье мэр Хосе Луис Мартинес-Альмейда.
С понедельника в Мадриде начинают действовать более строгие ограничения, введённые в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Как ранее сообщала noticia.ru, они включают пролонгацию комендантского часа, ранее закрытие ресторанов и магазинов и запрет ходить в гости. Кроме того, расширяется список зон, где ограничено передвижение. С понедельника их будет уже 56. В них проживает примерно четверть населения автономии.
Мэр предупредил, что столичные власти выделили 200 агентов полиции и набор дронов, которые проследят за соблюдением всех мер. Альмейда заявил, что ситуация в городе серьёзная и статистика уже «почти превысила показатели второй волны». По его словам, беспилотники будут контролировать ситуацию с воздуха и следить за периметром закрытых зон. Мэр объяснил, что через закрытые зоны можно только «проходить без остановки». А за нарушение грозит штраф от 600 до 600 000 евро, напомнил он.