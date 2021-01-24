Жителям Мадрида запретили ходить в гости, но не всем

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Новые жесткие ограничения в Мадриде предполагают запрет на нахождение в одной квартире людей, которые не живут вместе. Но предусмотрены исключения.
Как ранее сообщала noticia.ru, власти автономного сообщества Мадрид ужесточили ограничения в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Новые меры вступают в силу в понедельник, 25 января, и будут действовать как минимум 15 дней (до 8 февраля).
По сути, жителям Мадрида запретили ходить в гости. Встречаться группами можно только тем, кто живет вместе. Но в некоторых случаях пребывание в одном доме (квартире) людей все же возможно. Перечислим их.