Валенсия ужесточает ограничения из-за роста заболеваемости

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Валенсия с понедельника, 25 января, ужесточает ограничения в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщил председатель регионального правительства Шимо Пуиг.
• Запрещено ходить в гости (в квартире или доме могут находиться только те, кто там живёт).
• Встречаться можно только по двое (если участники встречи не живут вместе), даже на улице. Но это не касается рабочих встреч и учёбы.
• Рестораны закрываются в 18:00.
• По выходным и праздникам закрываются по периметру все населённые с населением больше 50 тыс. человек, включая саму Валенсию (с 15:00 в пятницу по 6:00 в понедельник).
• Автономия в целом тоже закрыта по периметру.
Список населённых пунктов с населением от 50 тыс. человек: Valencia, Alicante, Elx, Castelló, Torrevieja, Torrent, Orihuela, Gandia, Paterna, Benidorm, Sagunt, Alcoi, Sant Vicent del Raspeig, Elda-Petrer y Vila-real.