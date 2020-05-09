За сутки в Испании от коронавируса умерли 179 человек

За последние 24 часа в Испании от COVID-19 скончались 179 человек. Таким образом, суточная смертность от коронавируса снизилась на 50 человек по сравнению с пятницей. Вирус выявлен ещё у 604 человек, сообщает в субботу Министерство здравоохранения. Всего на сегодняшний день в стране от коронавируса погибли 26 478 человек, а диагноз поставлен 223 578 пациентам.
Больше всего жертв COVID-19 зарегистрировано в Мадриде — 8 598 погибших. На втором месте — Каталония (5 507). На третьем — Кастилия-ла-Манча (2 738). По числу заражённых тоже лидирует столичный регион (64 523 человека).
В понедельник 11 автономных сообществ перейдут в «фазу 1» выхода из карантина. Это регионы с наиболее благополучной обстановкой: Галисия, Астурия, Кантабрия, Страна Басков, Ла-Риоха, Наварра, Арагон, Эстремадура, Мурсия, Канарские и Балеарские острова.
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