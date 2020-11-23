За сутки до Канарских островов добрались ещё 52 нелегала

За последние 24 часа на Канарских островах высадились 52 нелегальных мигранта, которые прибыли на борту двух лодок. Об этом сообщает Координационный центр службы спасения 112.
Первая лодка пристала к пирсу в Лос-Кристианос на острове Тенерифе. В ней находились 28 человек (в том числе 12 женщин и 5 детей).
Вторую лодку прибило к берегу в районе острова Гран-Канария. На борту было 24 человека.
Всех мигрантов встретили сотрудники Красного креста.
Ранее стало известно, что Испания построит ещё несколько лагерей для временного содержания нелегалов. Они смогут вместить до 7 тысяч мигрантов.Темы: Общество Лас Пальмас де Гран Канария