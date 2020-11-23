Названа страна с самой высокой смертностью от коронавируса в Европе

Не Испания и не Италия, а Чехия оказалась страной с самой высокой смертностью от ковида в Европе.
Чехия оказалась страной с наивысшим уровнем смертности от COVID-19 среди государств ЕС, сообщает Минздрав республики со ссылкой на информацию Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC). Подсчет проводился по количеству смертей на 100 тысяч человек за последние 14 дней, отмечает РИА Новости.
"Чехия за последние недели ушла с первого места среди стран Евросоюза по числу новых больных COVID-19 за сутки. Но при этом республика, по данным ECDC, остается лидером в ЕС по итогам последних 14 дней по числу смертей от коронавируса в пересчете на 100 тысяч человек населения — 23,4", — сообщил минздрав Чехии.
Второе место заняла Бельгия с показателем 22,1, на третьем — Болгария — 17,2, четвертая — Польша — 14,3, замыкает пятерку Словения с показателем 14,0.Темы: Общество В мире