В Испанию доставили террористку, находившуюся в бегах 30 лет

В Испанию доставлена Нативидад Хауреги — баскская террористка, которую обвиняют в убийстве подполковника Рамона Ромео Ротэче в 1981 году. Об этом сообщает информационное агентство Europa Press.
Нативидад Хауреги по прозвищу «Пепона» была активным членом террористической группировки ETA. 30 лет она скрывалась от правосудия. В 1978 году Пепона сбежала во Францию, а в 1981-м снова оказалась в Испании, где приняла участие в нескольких кровавых терактах на территории провинции Бискайя. Затем она снова скрывалась на территории Франции, а потом улетела в Мексику. С 2002 года она проживала на территории Бельгии, где была задержана в 2013-м. С тех пор Испания добивалась выдачи Пепоны.Темы: Общество