За неделю от коронавируса в Испании скончались 25 человек

По данным Министерства здравоохранения Испании, за минувшую неделю от коронавируса умерли 25 человек.
Число заражённых (с начала пандемии) составило 244 109 человек. За сутки оно выросло на 40 человек. Что касается летальных исходов, то за последние семь дней на Балеарских и Канарских островах, в Кантабрии, Сеуте, Мелилье, Галисии, Наварре и Ла-Риохе не было зафиксировано ни одной смерти.
С понедельника около 70% Испании перешло на последний этап ослабления ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Власти королевства изначально предупреждали, что смягчение мер может идти разными темпами в зависимости от ситуации в том или ином регионе или провинции.Темы: Общество