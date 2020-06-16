Минздрав Испании: вторая волна коронавируса может прийти раньше

Вторая волна коронавируса может наступить не осенью, как принято думать, а летом. Об этом заявил министр здравоохранения Испании Сальвадор Илья в интервью телеканалу LaSexta.
«Часто говорят о сентябре-октябре. Но если это произойдёт, то нет причин, по которым это должно быть в сентябре или октябре, а не летом», — отметил министр. Впрочем, глава Минздрава успокоил соотечественников, добавив, что власти готовы к возможной второй волне COVID-19.
В Испании от коронавируса погибли более 27 тысяч человек. Число заболевших превысило 244 тысячи. С понедельника 70% населения страны перешли в завершающую фазу выхода из режима ограничений. Ношение масок по-прежнему является обязательным.Темы: Общество