Мэр Барселоны заступилась за памятник Колумбу, который хотят снести

Мэр Барселоны Ада Колау в понедельник выступила в защиту памятника Христофору Колумбу, но предложила установить табличку с исторической справкой и объяснением актуальной позиции городских властей и общества. Или даже организовать тематическую выставку.

Ранее в каталонской столице прошла демонстрация против расизма. В числе требований активистов был и демонтаж 60-метровой статуи первооткрывателю, которая находится в начале бульвара Рамбла и считается одним из символов города. Позже предложение поддержали в андалусском отделении партии Podemos, заявив, что «это хорошая идея». По мнению активистов, фигура Колумба напоминает о работорговле.

Колау же в интервью Rac1 заявила, что будет лучше оставить памятник, но установить рядом с ним информационную доску или даже сделать выставку. Это бы позволило объяснить жителям и гостям города, что сегодня испанское общество резко осуждает работорговлю и критически относится к колониальному прошлому. «Мы хотим быть антирасистским городом, но для этого ещё надо много сделать», - отметила Колау. Она напомнила, что в некоторых случаях власти идут на снос памятников. Так, например, произошло пару лет назад с памятником маркизу Антонио Лопесу, который сколотил своё состояние в том числе на торговле рабами. Статую демонтировали и устроили на опустевшей площади праздник.