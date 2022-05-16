Хуан Карлос возвращается в Испанию

Как ожидается, 21 мая он прилетит в Саншеншо (Галисия) из Абу-Даби, сообщает телеграм-канал «Испания». Об этом стало известно спустя несколько часов после того, как состоялся телефонный разговор между Хуаном Карлосом и его сыном Фелипе. Действующий король Испании, находясь с официальным визитом в Абу-Даби, не смог навестить своего отца, но договорился встретиться с ним уже в Мадриде.

С 2020 года Хуан Карлос находится в Абу-Даби. Он покинул Испанию на фоне связанных с ним коррупционных скандалов. Однако в последнее время дела, в которых фигурировал бывший король, были закрыты, что сделало возможным его возвращение.