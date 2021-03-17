Хитрый испанец изображал курьера, чтобы нарушать комендантский час

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Молодой испанец выдавал себя за доставщика еды, чтобы свободно передвигаться по городу во время комендантского часа. Но он не учёл один момент, и его вычислили.
Житель Пондеведры, где по ночам действует строгий коменданский час, придумал такую схему. По вечерам он брал у друга огромный рюкзак-холодильник, садился на велосипед и ехал, куда хотел.
Молодой человек не учёл, что служба доставки работает до 0:00, а он колесил по городу и в 1:00, и даже позже. Чем и привлёк внимание полиции. Его остановили для проверки. Но ничего, кроме пустого рюкзака, юноша предъявить не смог. Штраф за подобное нарушение может составить от 1000 до 3000 евро.