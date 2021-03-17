Королева София привилась от коронавируса

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Супруга бывшего и мать действующего короля Испании — София — вакцинирована против коронавируса в соответствии со всеми правилами, введёнными на территории страны. Об этом сообщает Королевский Дом в среду.
Донья София привилась в Центре здоровья Эль-Пардо-Фуэнкарраль. Софии 82 года, а значит, она попадает в ту категорию граждан, которым сейчас положена вакцина Pfizer. Через 21 день должна состояться повторная вакцинация.
Ранее стало известно, что от COVID-19 привились испанские принцессы Элена и Кристина, за что их раскритиковали. Всё дело в том, что сёстры короля Испании Фелипе не входят ни в одну категорию граждан, для которых сейчас доступны вакцины против коронавируса. Сначала прививают пожилых людей, полицейских, медиков, учителей. «Нам предложили привиться, и мы согласились», - оправдались сёстры.