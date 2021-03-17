Минздрав Испании подтвердил три случая тромбоза из-за вакцины AstraZeneca

Последние новости Испании на русском языке
Министерство здравоохранения Испаниия в среду подтвредило три случая образования тромбов в результате приминения вакцины AstraZeneca.
Среди этих трёх случаев есть и летальный исход: в Марбелье 43-летняя учительница скончалась в результате кровоизлияния в мозг. Ей стало плохо спустя несколько часов после прививки, а через несколько дней она умерла. По данным Минздрава, во вторник зафиксировано ещё два случая, но не смертельных.
Речь идёт о трёх случаях образования тромбов на 975 661 вакцинированных AstraZeneca в Испании. Но этого оказалось достаточно, чтобы власти приостановили на две недели использование этой вакцины.